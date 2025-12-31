Подвійний удар: єгиптянин отримав тюремний термін та дискваліфікацію за один сезон

Після кар'єри в Англії футболіст перейшов до чемпіонату Єгипту, де і грав до моменту розслідувань

Для Собхі підсумки 2025 року будуть невтішними

Кар'єра зірки єгипетського футболу Рамадана Собхі опинилася під загрозою повного краху через низку правових та допінгових скандалів. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок кримінальний суд Гізи засудив 28-річного вінгера до одного року позбавлення волі з примусовими роботами. Футболіста визнали винним у фальсифікації офіційних документів: слідство встановило, що інша особа складала іспити замість нього в приватному інституті туризму та готельного бізнесу. Собхі був затриманий ще в липні після повернення зі зборів у Туреччині, а тепер суд виніс остаточний вердикт йому та іншим фігурантам справи, один із яких отримав 10 років ув'язнення заочно.

Окрім тюремного терміну, колишній гравець англійських «Сток Сіті» та «Гаддерсфілда» отримав нищівний удар від Спортивного арбітражного суду. У листопаді CAS підтвердив порушення антидопінгових правил, призначивши гравцеві чотирирічну дискваліфікацію. Справа тягнеться ще з весни 2024 року, коли єгипетське антидопінгове агентство звинуватило Собхі у поданні недійсної проби та спробі втручання в процес тестування. Хоча внутрішня комісія спочатку виправдала гравця, міжнародна інстанція переглянула справу і повністю відсторонила його від футбольної діяльності.

Ці події відбулися на піку успіху Собхі у складі клубу «Пірамідс», якому він допоміг вперше в історії виграти Африканську Лігу чемпіонів минулого сезону. Раніше Рамадан вважався одним із найталановитіших гравців свого покоління, провівши 37 матчів за збірну Єгипту та виступаючи в Англійській Прем'єр-лізі.1 Захист футболіста намагається оскаржити рішення CAS, заявляючи про наявність нових доказів, проте судове рішення у справі про шахрайство вже набуло чинності.

