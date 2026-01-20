Головна Світ Політика
Трамп запросив Путіна до Ради миру: Sky News оцінив ризики для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп запросив Путіна до Ради миру: Sky News оцінив ризики для України
фото: Getty Images

Запрошення до Ради миру стало вагомим дипломатичним здобутком Путіна, яке сприяє виходу з міжнародної ізоляції

Президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної «Ради миру», покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази. Кореспондент Sky News Айвор Беннет у своєму аналізі зазначає, що залучення лідера, який розпочав повномасштабну війну проти сусіда, на роль «миротворця» є вкрай іронічним кроком, передає «Главком».

Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз. На думку експертів, такий крок лише посилить підозри європейських лідерів щодо того, що Вашингтон у мирних переговорах віддає перевагу інтересам Москви.

Хоча першочерговим завданням Ради є контроль за перемир'ям у Газі, Трамп планує розширити її мандат на інші конфлікти. Це створює загрозу, що Рада може підмінити собою функції ООН, де Росія вже має право вето. Проте аналітики вважають, що Путіна таке послаблення існуючого світового порядку цілком влаштовує, особливо якщо Україну та її президента Володимира Зеленського не буде залучено до процесу.

Поява Путіна в Раді може спровокувати внутрішні конфлікти: деякі вже призначені члени можуть відмовитися ділити майданчик із особою, звинуваченою у воєнних злочинах. Проте для Трампа це, схоже, не є перешкодою на шляху до реалізації його бачення «нової архітектури миру».

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення від США увійти до складу Ради миру для Гази. Москва його вивчає і сподівається на контакти з американцями для з'ясування деталей. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».

