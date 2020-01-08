Роналду вразив підписників оголеним торсом (фото)
Роналду має що показати не лише на полі
Нова світлина португальця отримала неймовірну популярність в мережі
Понад чотирьох мільйонів 333 тисяч вподобань лише за дві годині забрало нове фото Кріштіану Роналду в Instagram. На світлині португальський форвард «Ювентуса» в самих лише шортах, робить ранкову зарядку з гирею. Вподобати і справді є що – супер футболіст демонструє ідеальне тіло, якому можуть позаздрити професійні бодібілдери.
Футболіст добре знає, як працювати з аудиторією у соцмережах
Сам Кріштіану, який на початку цього року вже встиг відзначитися хет-тріком у першому матчі 2020-го, підписав фотографію скромно: Morning Workout.