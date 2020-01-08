Роналду вразив підписників оголеним торсом (фото)



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Роналду має що показати не лише на полі

Нова світлина португальця отримала неймовірну популярність в мережі

Понад чотирьох мільйонів 333 тисяч вподобань лише за дві годині забрало нове фото Кріштіану Роналду в Instagram. На світлині португальський форвард «Ювентуса» в самих лише шортах, робить ранкову зарядку з гирею. Вподобати і справді є що – супер футболіст демонструє ідеальне тіло, якому можуть позаздрити професійні бодібілдери.

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Сам Кріштіану, який на початку цього року вже встиг відзначитися хет-тріком у першому матчі 2020-го, підписав фотографію скромно: Morning Workout.