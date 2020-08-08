Норвезький атлет побив 44-річної давнини європейський рекорд



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Сондре Моен невдовзі спробує зазіхнути на рекорд світу Світлина - Lise Åserud / Ntb Scanpix

До світового рекорду з годинного бігу норвежцеві забракло 154 метри

7 серпня на стадіоні «Крістіансен» у Норвегії 29-річний місцевий атлет Сондре Моен пробіг 21 131 метрів за 60 хвилин рівно.

Старий рекорд в 20 944 метри належав данцеві Йосові Ґермесу, який він встановив 1 Травня 1976 року.

У 2017 році Моен пробіг марафонську дистанцію за 2:05.48, що на той момент стало континентальним рекордом. На півмарафоні особистий норвежця становить 59.48, що є другим найкращим часом в Європі.

Рекорд світу з годинного бігу належить легендарному ефіопцеві Гайле Ґебрселассіє і становить 21 285 метрів. Вже анонсована спроба атаки цього рекорду в Брюсселі 4 вересня британцем Мо Фарою та бельгійцем Абді Баширом. Ім'я Сондре Моена також значиться в стартовому листі.