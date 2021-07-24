Аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді

Сумка на поясі - дуже вдале рішення для спортсменів

Сумки на поясі виявилися дуже вдалими для олімпійців

Українська делегація на церемонії відкритті Олімпіади-2020 вразила знавців моди. Наші спортсмени вийшли в шортах і футболках з елементами кольорів національного прапора, а також з поясними сумками яскраво жовтого кольору.

Видання Insider визнало ці сумки найкращим аксесуаром на літніх Олімпійських іграх в Токіо.

Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Ігор стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

У перший медальний день Ігор українська команда здобула одну нагороду. У змаганнях дзюдоїстів бронзову нагороду виграла Дарина Білодід.

Павло Коростильов перед останнім пострілом ішов другим, але 23-річного спортсмена підвели нерви.