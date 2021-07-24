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    Аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді

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    Сумка на поясі - дуже вдале рішення для спортсменів - Аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді
    Сумка на поясі - дуже вдале рішення для спортсменів
    Фото з відкритих джерел

    Сумки на поясі виявилися дуже вдалими для олімпійців

    Українська делегація на церемонії відкритті Олімпіади-2020 вразила знавців моди. Наші спортсмени вийшли в шортах і футболках з елементами кольорів національного прапора, а також з поясними сумками яскраво жовтого кольору.

    Видання Insider визнало ці сумки найкращим аксесуаром на літніх Олімпійських іграх в Токіо.

    Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Ігор стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

    У перший медальний день Ігор українська команда здобула одну нагороду. У змаганнях дзюдоїстів бронзову нагороду виграла Дарина Білодід.

    Павло Коростильов перед останнім пострілом ішов другим, але 23-річного спортсмена підвели нерви.

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    Теги: Олімпіада
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    Аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді