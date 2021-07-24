Світоліна поступилася на Олімпіаді колишній подрузі свого чоловіка

Даяна Ястремська і Еліна Світоліна припинили боротьбу в парних змаганнях

Лідери українського тенісу поступилися в парних змаганнях Ігор у Токіо

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська поступилися в парних змаганнях тенісисток на Олімпіаді. В першому колі одеситки зустрічалися з француженками Алізе Корне та Фіоною Ферро. Матч тривав одну годину 21 хвилину і завершився з рахунком – 2:6, 4:6.

Для Ястремської олімпійський турнір уже завершився. Сьогодні вона поступилася в особистих змаганнях Лейлі Анні Фернандес з Канади.

Світоліна свій матч першого кола зіграє 25 липня проти Лаури Зігемунд з Німеччини.

В одиночному розряді Еліна 25 липня зустрінеться з Лаурою Зігемунд з Німеччини.

Алізе Корне є колишньою подругою Гаеля Монфіса, з яким Світоліна одружилася напередодні Олімпіади.

В перший медальний день Олімпіади припинили боротьбу фехтувальниця Олена Кривицька, боксер Микола Буценко, а Павло Коростильов втратив медаль через невдалий останній постріл.

Раніше Світоліна відмовилася від медового місяця заради Олімпіади. Перші враження з Токіо.