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    Світоліна поступилася на Олімпіаді колишній подрузі свого чоловіка

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    Даяна Ястремська і Еліна Світоліна припинили боротьбу в парних змаганнях - Світоліна поступилася на Олімпіаді колишній подрузі свого чоловіка
    Даяна Ястремська і Еліна Світоліна припинили боротьбу в парних змаганнях
    Фото з відкритих джерел

    Лідери українського тенісу поступилися в парних змаганнях Ігор у Токіо

    Еліна Світоліна і Даяна Ястремська поступилися в парних змаганнях тенісисток на Олімпіаді. В першому колі одеситки зустрічалися з француженками Алізе Корне та Фіоною Ферро. Матч тривав одну годину 21 хвилину і завершився з рахунком – 2:6, 4:6.

    Для Ястремської олімпійський турнір уже завершився. Сьогодні вона поступилася в особистих змаганнях Лейлі Анні Фернандес з Канади.

    Світоліна свій матч першого кола зіграє 25 липня проти Лаури Зігемунд з Німеччини.

    В одиночному розряді Еліна 25 липня зустрінеться з Лаурою Зігемунд з Німеччини.

    Алізе Корне є колишньою подругою Гаеля Монфіса, з яким Світоліна одружилася напередодні Олімпіади.

    В перший медальний день Олімпіади припинили боротьбу фехтувальниця Олена Кривицька, боксер Микола Буценко, а Павло Коростильов втратив медаль через невдалий останній постріл.

    Раніше Світоліна відмовилася від медового місяця заради Олімпіади. Перші враження з Токіо.

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    Теги: Олімпіада Еліна Світоліна
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    Світоліна поступилася на Олімпіаді колишній подрузі свого чоловіка