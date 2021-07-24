Білодід поступилася в сутичці за вихід у фінал Олімпіади

Українська дзюдоїстка пропустила прийом у додатковий час від японки Танакі

Дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід не вийшла до фіналу Олімпіади.

У півфіналі українка зустрічалася з японкою Фуною Танакі. Вона є чемпіоном світу 2017 року, а коли зійшла зірка Білодід, то програвали киянці у фіналах світових першостей 2018-го та 2019-го років. Причому два роки тому змагання проходили саме в Токіо.

На жаль, цього разу Фортуна посміхнулася японці. Основний час не виявив переможця, а в додатковий Танакі змогла скористатися помилкою Дарини і дотиснула її на іпон.

Тепер Білодід боротиметься за бронзову нагороду.

Раніше український стрілець Павло Коростильов став четвертим у стрільбі з пістолета з відстані 10 метрів. У фінал він пройшов з четвертим результатом, але серед найсильніших покращив результат. Певний час ішов другим, проте у вирішальний момент не зумів впоратися з нервами і опустився на четверте місце. Прикро, втім, у Павла ще буде шанс надолужити згаяне в інших дисциплінах.

Дивіться відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях.