Роналду придбав 25% акцій іспанського клубу

Роналду: Давно мріяв зробити свій внесок у футбол не лише на полі

Нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду придбав 25% акцій іспанської «Альмерії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

«Давно мріяв зробити свій внесок у футбол не лише на полі. «Альмерія» – іспанський клуб з міцними основами та явним потенціалом для зростання. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати разом з керівництвом, щоб підтримати наступний етап розвитку клубу», – наводить слова Роналду Джейкобс у Х.

«Альмерія» посідає третє місце в турнірній таблиці Сегунди.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)