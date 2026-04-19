Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії

Антон Федорців
Антон Федорців
Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
Кріштіану Роналду (в центрі) дав старт розгрому
фото: ФК «Аль-Наср»

Колишні зірки європейського футболу мчать за трофеєм в іншій частині світу

Аравійський «Аль-Наср» впевнено переграли еміратський «Аль-Васл» (4:0) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів АФК 2. Про це повідомляє «Главком».

Відкрив рахунок у протистоянні Роналду. На 11-й хвилині п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» з центру штрафного замкнув простріл Бушала. Далі до справи взявся його співвітчизник Фелікс.

Спершу Мартінес замкнув навіс нападника з кутового. А потім головою після навісу Фелікса забив Аль-Амрі. Масну крапку в поєдинку поставив Мане. Сенегалець під завісу зустрічі холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.

Кріштіану Роналду в сезоні 2025/26

41-річний форвард здебільшого виступає в Про-Лізі Саудівської Аравії. Там він провів 25 матчів, у яких оформив 24 м'ячі. Натомість в інших турнірах португалець зіграв п'ять поєдинків (два голи).

Роналду проводить третій повний сезон у складі «Аль-Насра». За цей час аравійський гранд виграв лише другорядний Клубний кубок арабських чемпіонів.

«Аль-Наср» у сезоні 2025/26

Команда Роналду веде боротьбу на двох фронтах. У чемпіонаті Саудівської Аравії столичний колектив іде лідером, випереджаючи «Аль-Хіляль» з Ер-Ріяда на вісім пунктів.

До кінця кампанії в «Аль-Насра» залишилося п'ять матчів, а в конкурента – шість поєдинків. Суперник же підопічних Жорже Жезуша в півфіналі Ліги чемпіонів Азії 2 визначиться згодом.

До слова, раніше Кріштіану Роналду-молодший оформив хет-трик у юнацькому чемпіонаті Саудівської Аравії. У складі команди U-16 «Аль-Насра» він тричі розписався у воротах однолітків із «Аль-Фейхи». Спадкоємцю зірки лише в червні виповниться 16 років.

Нагадаємо, син Марсело Енцо Алвес уклав дорослий контракт із мадридським «Реалом». Бразилець потрапив до структури «вершкових» у 2017 році. Він виступав за команду U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Садіо Мане Кріштіану Роналду Жоау Фелікс ФК «Аль-Наср»

Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду
Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»

