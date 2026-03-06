Роналду покинув Саудівську Аравію на фоні війни на Близькому Сході

Конфлікт у регіоні не став причиною від'їзду п'ятиразового володаря «Золотого м'яча»

Нападник аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду полетів до Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Al Nassr Zone.

На Піренеях португалець відновлюватиметься від травми. Ушкодження форварда виявилося серйознішим, ніж очікували лікарі. Керманич аравійського гранда Жорже Жезуш поділився новинами про стан Роналду.

«Кріштіану вирушив до Іспанії, як і інші гравці, які лікувалися після травм. Його ушкодження вимагало лікування в Мадриді в особистого терапевта, і ми сподіваємося, що він швидко повернеться та допоможе команді», – заявив тренер.

«Аль-Наср» Роналду веде боротьбу за чемпіонський титул Про-Ліги. Перед черговим туром підопічні Жезуша йдуть лідером турнірної таблиці, випереджаючи «Аль-Ахлі» з Джедди на два очки. Третій – столичний «Аль-Хіляль», що відстав від «Аль-Насра» на три пункти.

Роналду в нинішньому сезоні зіграв 22 поєдинки в чемпіонаті Саудівської Аравії, в яких оформив 21 гол. Португалець в списку бомбардирів першості йде третім. Попереду – Айвен Тоні з «Аль-Ахлі» (23 м'ячі) та нападник «Аль-Кадісії» з Ель-Хубара Хуліан Кіньйонес (22).

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Натомість мадридський «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.