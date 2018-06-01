Алієв заявив, що Мілевський ніколи не приїжджав п'яним на тренування «Динамо»

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Олександр Алієв

Але при цьому Олександр зауважив, що в Артема міг бути перегар

Колишній нападник київського «Динамо» Артем Мілевський ніколи не приходив на тренування п’яним.

Про це у програмі «От души в душу» заявив колишній партнер Артема по команді Олександр Алієв.

При цьому нинішній наставник ФК «Хмельницький» зауважив, що напередодні вони могли погуляти, тому перегар міг бути.

«Ніхто собі не дозволяв приїжджати п'яним на тренування. Припустимо, сьогодні ніч погуляв, приїхав. Але воно ж не вивітрюється все. Десь з рота є «вихлоп» алкогольний», - сказав він.

«Сидить, п'є він і приїжджає на тренування?.. Такого ніколи не було. Я не бачив такого. Артем тим більше такого ніколи не робив», - продовжив Алієв.

«Не було, щоб Артем приїжджав на тренування п'яний. Одна справа, що він не п'яний приїхав, а з перегаром, «вихлоп» був у нього. Це тільки привід для розмови, що от «Мілевський п'яний». Їм тільки скажи, людям, а вони відразу почнуть», - підсумував він.

Нагадаємо, Алієв не збирається завершувати кар'єру, але і сам новий клуб не шукає.

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