Американець Брент знищив росіянина Байсанґурова в бою за титул WBA (відео)



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Роб Брент розгромив Хасана Байсанґурова Forbes

Конкурентного бою не вийшло

Американець Роб Брент (25-1, 17 KO) здобув перемогу над росіянином Хасаном Байсанґуровим (17-1, 7 KO) в бою Гінклі, на рингу Grand Casino(штат Міннесота, США). Брент вперше захистив титул чемпіона світу за версією WBA Regular в середній вазі (до 72,6 кг).

Зі стартових секунд Брент накинувся на претендента, почав підгортати того серіями ударів. Байсанґуров сконцентрувався на виживанні, практично не працював у відповідь.

У 2-му раунді росіянин побував у нокдауні. Байсанґуров начисто програвав чемпіону в ручній швидкості, воркейті, маневреності, комбінаційної роботі.

Трохи скинувши темп, Брент дав шанс Байсанґурову - у росіянина непогано вийшла 5-та трихвилинка. Чемпіон знову натиснув, розбив ніс претенденту. Росіянин виграв кілька локальних епізодів, але піти ва-банк все ніяк не наважувався.

Роб Брент нокаутує Хасана Байсанґурова

В 11-му раунді Байсанґуров проґавив двієчку від Брента, поплив. Американець кинувся на добивання, серією потужних влучань завалив претендента на канвас. Той спробував продовжити, але знову потрапив під град атак американця, і рефері зупинив бій.

Джерело: vringe.com