Американка Вільямс встановила рекорд за кількістю перемог в історії US Open
Вільямс розпочала шлях до сьомого титулу одиночного розряду на US Open
Багаторазова переможниця турнірів серії Grand Slam американка Серена Вільямс успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
Американська тенісистка Вільямс обіграла співвітчизницю Крісті Ан в першому колі US Open. Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Ця перемога для досвідченої Вільямс стала 102 в поєдинках в одиночному розряді турніру. За цим показником вона вийшла на перше місце в історії, обігнавши Кріс Еверт, в активі якої 101 перемога.
«Як недивно, на мою думку, кожен раз, коли я тут, мені кажуть, що я побила черговий рекорд. Здається, був якийсь торік. Може, я зрівнялася з Кріс Еверт. Але це круто. Не думаю, що я досить це ціную, що сумно. Але в розпал «Великого шолома» не час концентруватися на рекордах, коли я думаю про перемогу на турнірі», - зізналася американка.
HISTORY for @serenawilliams!— USTA (@usta) September 1, 2020
The most singles victories in #USOpen history. #TeamUSATennis pic.twitter.com/wcMoyjPKSo
Зазначимо, що Вільямс у другому колі зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян.
Джерело: bleacherreport
Джерело: usopen