Американка Вільямс встановила рекорд за кількістю перемог в історії US Open

Вільямс розпочала шлях до сьомого титулу одиночного розряду на US Open

Багаторазова переможниця турнірів серії Grand Slam американка Серена Вільямс успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Американська тенісистка Вільямс обіграла співвітчизницю Крісті Ан в першому колі US Open. Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Ця перемога для досвідченої Вільямс стала 102 в поєдинках в одиночному розряді турніру. За цим показником вона вийшла на перше місце в історії, обігнавши Кріс Еверт, в активі якої 101 перемога.

«Як недивно, на мою думку, кожен раз, коли я тут, мені кажуть, що я побила черговий рекорд. Здається, був якийсь торік. Може, я зрівнялася з Кріс Еверт. Але це круто. Не думаю, що я досить це ціную, що сумно. Але в розпал «Великого шолома» не час концентруватися на рекордах, коли я думаю про перемогу на турнірі», - зізналася американка.

HISTORY for @serenawilliams!



The most singles victories in #USOpen history. #TeamUSATennis pic.twitter.com/wcMoyjPKSo