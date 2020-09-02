Американка Вільямс встановила рекорд за кількістю перемог в історії US Open



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Вільямс чотири рази вигравала Олімпійські ігри (2000, 2008, 2012 роки) Twitter US Open

Вільямс розпочала шлях до сьомого титулу одиночного розряду на US Open

Багаторазова переможниця турнірів серії Grand Slam американка Серена Вільямс успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Американська тенісистка Вільямс обіграла співвітчизницю Крісті Ан в першому колі US Open. Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

Ця перемога для досвідченої Вільямс стала 102 в поєдинках в одиночному розряді турніру. За цим показником вона вийшла на перше місце в історії, обігнавши Кріс Еверт, в активі якої 101 перемога.

«Як недивно, на мою думку, кожен раз, коли я тут, мені кажуть, що я побила черговий рекорд. Здається, був якийсь торік. Може, я зрівнялася з Кріс Еверт. Але це круто. Не думаю, що я досить це ціную, що сумно. Але в розпал «Великого шолома» не час концентруватися на рекордах, коли я думаю про перемогу на турнірі», - зізналася американка.

Зазначимо, що Вільямс у другому колі зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян.

Джерело: bleacherreport

Джерело: usopen