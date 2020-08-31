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    Українка Марта Костюк на старті тенісного US Open розгромила топову росіянку

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    Марта Костюк розгромила грізну суперницю - Українка Марта Костюк на старті тенісного US Open розгромила топову росіянку
    Марта Костюк розгромила грізну суперницю
    Світлина - Jimmie48

    Киянка віддала суперниці всього три гейми

    137-ма ракетка світу Марта Костюк з України яскраво стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

    В 1/64 фіналу Марта несподівано легко розправилася з росіянкою Дарією Касаткіною, яка наприкінці 2018 року входила в топ-10 світового рейтингу, а зараз посідає в ньому 70-й щабель.

    Трохи більше, ніж за годину Костюк перемогла, віддавши грізній суперниці лише три гейми – 6:1, 6:2.

    У другому колі Марта зустрінеться з переможницею пари Корі Ґауфф (США) – Анастасія Севастова (Латвія).

    Натомість інша українка Ангеліна Калініна (WTA №145) трохи раніше поступилася в Нью-Йорку третій ракетці світу Кароліні Плішковій – 4:6, 0:6.

    У ці хвилини свій матч проти американки Вітні Осіґве грає ще одна українка Катерина Козлова.

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    теніс Марта Костюк Кароліна Плішкова Анастасія Севастова Ангеліна Калініна Корі Ґауфф Дарія Касаткіна US Open
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