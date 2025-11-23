Головна Світ Політика
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що країни ЄС насправді відстають у питанні економічного тиску на Росію

Міністр фінансів США Скотт Бессент піддав різкій критиці підхід Європи до санкцій проти Росії, назвавши їхні спроби неефективними, та похвалив рішучі кроки президента Трампа, передає «Главком».

Бессент заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію. Він розкритикував велику кількість запроваджених Європою санкційних пакетів: «Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі».

На противагу цьому, Міністр фінансів відзначив «сміливу ініціативу» президента Трампа, яку європейці не підтримали. Трамп запровадив 25% мито на Індію через те, що країна закуповувала російську нафту. Бессент пояснив парадокс: ця російська нафта, перероблена на індійських заводах, потім купувалася ким? «Європейцями. Вони фінансують війну проти самих себе», – підкреслив він.

Бессент також нагадав, що два тижні тому президент Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, «Роснєфті» та «Лукойлу», після чого ціна на російську нафту різко обвалилася.

На запитання журналіста про те, чи є День подяки жорстким дедлайном для мирного процесу, Бессент відповів, що не обговорював це з президентом, але висловив упевненість, що мирний процес продовжує просуватися вперед.

Як відомо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії в Палаті представників США. За його словами, документ має переважну двопартійну підтримку в Конгресі.

Сенатор підкреслив, що законопроєкт, спільно розроблений із сенатором Річардом Блюменталем, дозволить президенту США Дональду Трампу вводити санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та газ. Такий крок, на переконання Грема, допоможе підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до участі в мирних переговорах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що незабаром ухвалить рішення про потужні санкції проти РФ. 

Трамп зауважив, що не збирається знімати санкції проти РФ, зокрема проти «Лукойла». Водночас він анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом.

До слова, минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі.

