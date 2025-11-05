Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби
фото: РИА

У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«Доручаю Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони Російської Федерації, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї», – заявив диктатор.

Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

24 жовтня 1990 року Росія востаннє проводила ядерне випробування. Воно проходило в рамках програми СРСР. Тоді ядерне випробування проводили на полігоні Нова Земля. У штольні глибиною 600 метрів підірвали заряд, потужністю 70 кілотонн. Натомість з моменту підписання Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою, останній підземний вибух провели у 1963 році.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. 

Читайте також:

Теги: росія путін ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
8 жовтня, 16:04
Президент України вважає, що тиск змусить Путіна сісти за стіл перемовин
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
9 жовтня, 10:01
Трамп вважає, що наразі не час запроваджувати нові санкції проти РФ
Трамп обговорить з республіканцями санкції проти Росії
17 жовтня, 03:30
На кордоні Естонії помітили російських «зелених чоловічків» зі зброєю
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
13 жовтня, 07:15
Звинувачення проти кожного з полонених було побудоване тільки на тому, що він служив у батальйоні «Айдар»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
17 жовтня, 13:00
Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
27 жовтня, 14:12
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57
Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі
31 жовтня, 17:13

Політика

Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання Радбезу через інциденти з дронами
Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання Радбезу через інциденти з дронами
Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби
Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg
Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа
Ізраїль просуває закон, який може посилити контроль уряду над медіа
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua