Путін схвалив підготовку до тестового вибуху атомної бомби

У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«Доручаю Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони Російської Федерації, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї», – заявив диктатор.

Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

24 жовтня 1990 року Росія востаннє проводила ядерне випробування. Воно проходило в рамках програми СРСР. Тоді ядерне випробування проводили на полігоні Нова Земля. У штольні глибиною 600 метрів підірвали заряд, потужністю 70 кілотонн. Натомість з моменту підписання Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою, останній підземний вибух провели у 1963 році.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.