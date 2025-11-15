Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу

Шульга набрав 22 очки та зробив 5 підбирань

Максим Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги, в якому його «Мен Селтікс» переграв «Лонг-Айленд Нетс» 116:92. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга набрав 22 очки (3/5 двоочкові, 4/9 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення при 4 втратах та 3 фолах.

Іссуф Санон провів гарний матч за «Шльонськ» у чемпіонаті Польщі, в якому його команда обіграла «Легію» 98:84.

Санон відіграв 19 хвилин, набрав 20 очок (4/6 двоочкові, 4/8 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 втратах та 1 фолі. Він став другим за результативністю в команді.

В Австрії «Капфенберг» здобув перемогу над «Санкт-Пельтеном» 109:71. Віталій Зотов зіграв 27 хвилин, набрав 18 очок (4/4 двоочкові, 3/5 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 9 передач, зробив 2 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

«Мелілья» в другому дивізіоні чемпіонату Польщі програла «Коруньї» 89:101. Павло Крутоус провів на майданчику 19 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 1 втраті та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Максим Шульга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леброн не провів жодного матчу в новому сезоні НБА
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
7 листопада, 20:32
Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA
7 листопада, 10:27
«Дубай» цього сезону проведе перший рік у Євролізі
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун
5 листопада, 22:06
Аліна Ягупова (праворуч) потрапили до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
5 листопада, 11:23
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу
24 жовтня, 13:12
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
23 жовтня, 13:25
Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк»
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
21 жовтня, 18:01
Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»
17 жовтня, 12:42
Ягупова провела на майданчику 18 хвилин
Ягупова набрала три очки у грі баскетбольної Євроліги
17 жовтня, 12:15

Новини

Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада
Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua