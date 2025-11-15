У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту

Російський літак після аварії у польоті

На борту лайнера, який виконував рейс Владивосток – Благовіщенськ, було 90 пасажирів

У російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки. Як інформує «Главком», відео інциденту, зняте одним із пасажирів, опублікував Telegram-канал Svodka25.

Судячи з опублікованих кадрів, металеве покриття під час польоту втратив один із двигунів літака.

Повідомляється, що на борту лайнера, який виконував рейс Владивосток – Благовіщенськ, було 90 пасажирів та п’ять членів екіпажу.

Місцева транспортна прокуратура прозвітувала про «технічну несправність» літака, через яку він в аварійному режимі приземлився в Хабаровську.

👀Біля Владивостока – Благовіщенська сьогодні вранці під час польоту у літака відірвало обшивку. Його довелося екстрено садити на землю#хроніки_оркостану pic.twitter.com/8bvhKY0B1w — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2025

«Посадка відбулася у штатному режимі. Приморська транспортна прокуратура дасть оцінку технічним службам аеропорту Владивостока під час підготовки судна до вильоту», – повідомили у відомстві.

За даними Svodka25, пасажири рейсу чекали на резервний борт з Владивостока. Деякі з них, однак, заявили, що не збираються знову сідати в несправний літак і діставатимуться Благовіщенська своїми силами.

Російські силовики пообіцяли встановити «обставини та причини того, що сталося» та ухвалити «процесуальне рішення».

За офіційною інформацією, під час інциденту ніхто не постраждав.

Раніше у Єрмаківському районі Красноярського краю розбився літак Ан-2. Унаслідок інциденту загинула одна людина.

Нагадаємо, нещодавно літак Ан-2 впав під час проведення сільгоспробіт на південний схід від хутора Морозів у Ростовській області. Внаслідок інциденту пілот загинув.

Також у Рязанській області розбився легкомоторний літак Х-32 «Бекас». Пілот загинув. Літак був залучений на сільськогосподарських процесах – обробляв поля. «Бекас» впав в районі села Зимарово Олександро-Невського району. Під час падіння він не загорівся.

Як повідомлялося, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

До слова, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.