Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться молоді
Дослідницький центр CIES Football Observatory представив дані про гру футболістів віком до 21 року у різних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».
Найбільшe довіру до молоді серед клубів, які потрапили до переліку, виявили норвезький «Норшеллан» (44,7% ігрового часу відводиться молоді за останні п'ять років), словацька «Жиліна» (35,5%) та австрійський «Зальцбург» (35%).
У найкращих європейських лігах найбільше молоді довіряють у «Барселоні» (20,7%), «Страсбурі» (18,6%) та «Сандерленді» (18,5%).
Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться гравцям молодше 21 року. У топ-3 за цим показником також увійшли київське «Динамо» (13,4%) та «Карпати» (14,9%).
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
