Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
У найкращих європейських лігах найбільше молоді довіряють у «Барселоні»
фото: Reuters

Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться молоді

Дослідницький центр CIES Football Observatory представив дані про гру футболістів віком до 21 року у різних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».

Найбільшe довіру до молоді серед клубів, які потрапили до переліку, виявили норвезький «Норшеллан» (44,7% ігрового часу відводиться молоді за останні п'ять років), словацька «Жиліна» (35,5%) та австрійський «Зальцбург» (35%).

У найкращих європейських лігах найбільше молоді довіряють у «Барселоні» (20,7%), «Страсбурі» (18,6%) та «Сандерленді» (18,5%).

Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться гравцям молодше 21 року. У топ-3 за цим показником також увійшли київське «Динамо» (13,4%) та «Карпати» (14,9%).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

