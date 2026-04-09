Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам

Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться молоді

Дослідницький центр CIES Football Observatory представив дані про гру футболістів віком до 21 року у різних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».

Найбільшe довіру до молоді серед клубів, які потрапили до переліку, виявили норвезький «Норшеллан» (44,7% ігрового часу відводиться молоді за останні п'ять років), словацька «Жиліна» (35,5%) та австрійський «Зальцбург» (35%).

У найкращих європейських лігах найбільше молоді довіряють у «Барселоні» (20,7%), «Страсбурі» (18,6%) та «Сандерленді» (18,5%).

Кращим серед українських клубів став «Рух» з 27,7% часткою ігрового часу, що відводиться гравцям молодше 21 року. У топ-3 за цим показником також увійшли київське «Динамо» (13,4%) та «Карпати» (14,9%).

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)