Семеро футболістів збірної Еритреї зникли після гри у Південній Африці

Збірна Еритреї з грудня 2019 року не проводила офіційних матчів

31 березня 2026 року Еритрея перемогла Есватіні в Південній Африці

Семеро гравців збірної Еритреї з футболу зникли після виїзного матчу з командою Есватіні в Південній Африці. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив журналіст Ромен Моліна, інформує «Главком».

Матч-відповідь у рамках кваліфікації Кубка африканських націй 2027 року пройшов 31 березня 2026 року і завершився перемогою збірної Еритреї з рахунком 2:1.

З грудня 2019 року збірна Еритреї не проводила офіційних матчів, включаючи товариських, та була виключена з рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

