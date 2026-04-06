Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Семеро футболістів збірної Еритреї зникли після гри у Південній Африці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Семеро гравців збірної Еритреї з футболу зникли після виїзного матчу з командою Есватіні в Південній Африці. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив журналіст Ромен Моліна, інформує «Главком».

Матч-відповідь у рамках кваліфікації Кубка африканських націй 2027 року пройшов 31 березня 2026 року і завершився перемогою збірної Еритреї з рахунком 2:1.

З грудня 2019 року збірна Еритреї не проводила офіційних матчів, включаючи товариських, та була виключена з рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Африка НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Циганков поки не продовжив контракт із «червоно-білих»
«Жирона» розгляне варіант продажу одного з українців
1 квiтня, 19:57
Початок зустрічі Україна – Албанія о 20:45 за місцевим часом (21:45 за київським)
Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів
27 березня, 17:38
«Криваво-золоті» відхилили пропозицію зі столиці
Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів
24 березня, 19:15
Фанати «містян» поглузували з блогера-вболівальника
«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»
23 березня, 18:18
«Гірники» впевнено перемогли суперника на виїзді
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій Реклама
19 березня, 12:25
Федеріко Вальверде став героєм «вершкових»
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
12 березня, 18:13
Гру «Лех» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Лех» – «Шахтар»: де дивитися гру плейоф Ліги конференцій
12 березня, 13:48
Кай Гаверц завадив своєму колишньому клубу здобути мінімальну перемогу в середу
На табло – «+3». Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня Реклама
12 березня, 01:45
Монумент, створений місцевим скульптором, виготовлено з ботсванської бронзи
В Африці зʼявився перший памʼятник Тарасу Шевченку (фото)
9 березня, 21:08

Новини

Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці
Збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги над Естонією
Збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги над Естонією
Семеро футболістів збірної Еритреї зникли після гри у Південній Африці
Семеро футболістів збірної Еритреї зникли після гри у Південній Африці
ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua