Інфантіно розповів, на що був готовий аби Іран приїхав на Чемпіонат світу 2026

Джанні Інфантіно: Я сам сяду за кермо автобуса і привезу їх сюди

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зізнався, що готовий був особисто привезти збірну Ірану на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Щодо Ірану, хочу сказати, що я надзвичайно щасливий. У березні цього року я їздив до Туреччини, щоб провідати іранську збірну. Тоді люди казали, що Іран не зможе потрапити на чемпіонат світу. Я пообіцяв їм, що вони приїдуть, і додав: якщо знадобиться, я сам сяду за кермо автобуса до Тегерана і привезу їх сюди. На що вони відповіли: «Якщо буде треба, ми самі сядемо в автобус і приїдемо».

Вони кваліфікувалися і хочуть грати. У цьому і полягає справжній дух футболу. Звісно, є певні виклики, це непросто. Але я не знаю, хто ще зміг би за таких обставин – на які ми не мали жодного впливу – гарантувати, що Іран приїде і зіграє.

Коли гратиме Іран, стадіон буде повністю заповнений. Я сподіваюся на позитивну атмосферу, адже це і є футбол – можливість для людей забути про буденну реальність і зосередитися на матчі та улюбленій команді.

Я щиро радий, що нам вдалося зробити так, аби Іран приїхав і зіграв. І я пишаюся роботою своєї команди», – розповів керманич ФІФА.

Нагадаємо, що міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що збірна його країни готова піти на радикальний крок і повністю зупинити свої поєдинки на мундіалі, якщо зіткнеться з політичними провокаціями або протестами на трибунах американських стадіонів.

За словами міністра, іранська сторона вже попередила ФІФА про свою позицію. Якщо під час ігор на стадіонах з’являться неофіційні іранські прапори чи лунатимуть антиурядові гасла, спрямовані проти команди, головний тренер Амір Галеной негайно забере футболістів із поля.

Свій перший поєдинок у групі G Іран має провести 15 червня в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії, після чого зіграє з Бельгією та Єгиптом.

Також Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу.