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Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки

Артан готовий поїхати в Росію, – повідомили пропагандистам у Федерації футболу Сомалі

У Федерації футболу Сомалі повідомили російським пропагандистам, що найкращий арбітр Африки Омар Абдулкадір Артан готовий приїхати до РФ. Про це повідомляє «Главком».

Артану заборонили в'їзд до США перед Мундіалем. Прибувши до міжнародного аеропорту Маямі, він не зміг отримати дозвіл на в'їзд до країни без пояснення причин.

Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки.

«Ми досі не розуміємо і вкрай розчаровані рішенням американської влади, яка не дозволила Омару Артану в'їхати в країну та взяти участь у Чемпіонаті світу.

Зараз Омар перебуває в Сомалі і дуже важко переживає подію. Він довго готувався до цього турніру та мріяв працювати на матчах Чемпіонату світу, тож нинішня ситуація стала для нього серйозним ударом. Але він відкритий для нових міжнародних призначень. Якщо в Росії захочуть запросити його для роботи на матчах збірних команд, клубів чи інших турнірів цього літа, він обов'язково розгляне таку пропозицію. Після того, що сталося, він готовий поїхати працювати в Росію», – повідомили пропагандистам у Федерації футболу Сомалі.

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Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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