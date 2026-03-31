Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії

Тренерський штаб визначив основу на контрольний поєдинок

Керманич національної команди України Сергій Ребров обрав одинадцятку виконавців на спаринг проти збірної Албанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Стартовий склад збірної України на матч проти Албанії

Штаб синьо-жовтих пішов на ротацію. У воротах місце займе Дмитро Різник із донецького «Шахтаря». У центрі оборони пару Іллі Забарному з французького ПСЖ складе центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій. Повернулися до основи після дискваліфікації оборонець Юхим Конопля («Шахтар») і півзахисник італійського «Дженоа» Руслан Маліновський.

На вістрі атаки з'явиться форвард французького «Ліона» Роман Яремчук. Із флангів його підтримуватимуть Олексій Гуцуляк («Полісся») і вінгер київського «Динамо» Назар Волошин. У середній лінії з перших хвилин вийде одноклубник останнього Микола Шапаренко.

Повний стартовий склад збірної України: Різник – Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко – Ярмолюк, Маліновський, Шапаренко – Гуцуляк, Волошин – Яремчук.

Стартовий склад збірної України на матч проти Албанії інфографіка: УАФ

Збірна України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях «синьо-жовтих» завершився у півфіналі плейоф кваліфікації.

Минулого тижня збірна України зазнала поразки від Швеції (1:3). У складі скандинавів хет-трик оформив Йокерес із лондонського «Арсенала». Натомість єдиний м'яч команди Реброва до свого активу записав дебютант Пономаренко.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.