Ще один «привіт» Шевченку від Яремчука і невдача Коноплянки. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

Окрім того, статистичний портал Whoscored Олександру Зінченку виставив оцінку 6.9

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикували наші гравці у першостях Бельгії й Англії. «Главком» не проходить повз виступи наших

Роман Яремчук. Фото Photo News

Окрім того, статистичний портал Whoscored Олександру Зінченку виставив оцінку 6.9

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикували наші гравці у першостях Бельгії й Англії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, тримаючи руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

В матчі 22-го за ліком туру вищого дивізіону чемпіонату Німеччини Євген Коноплянка з перших хвилин у грі свого «Шальке» на полі не з’явився. Його колектив зустрічався з флагманом німецького футболу в обличчі «Баварії» й супернику на виїзді поступився (1:2). Сам Євген вступив у гру на 77-й хвилині поєдинку за рахунку, який врешті на табло горів і після останнього свистка в грі. Запам’ятатися чимось суттєвим наш хлопець не зміг, а його команда втратила нагоду наблизитися до клубу, який нині посідає друге місце (це «Лейпциг»). Наразі Коноплянка має в своєму активі два голи та чотири результативні передачі в усіх турнірах з початку сезону-2017/18. «Шальке» посідає шосту позицію в Бундеслізі, маючи в своєму активі 34 очки.

Портал RevierSport про виступ нашого виконавця написав у світлі того, що вихід Євгена змінити течію подій на полі аж ніяк не дозволив:

«…Коноплянка не зумів внести зміни в атаки гостей, його вихід вдалим рішенням тренера назвати не можна…»

Нападник бельгійського клубу вищого дивізіону цієї країни «Гента», колишній форвард київського «Динамо» Роман Яремчук, продовжує доводити тренерському штабу нашого столичного клубу, що його продаж правильним кроком не був. Ба, навіть більше – чергова результативна дія Романа дозволяє сказати, що для національної збірної України «готовий» гравець на «вістря» атаки є вже сьогодні… В матчі з «Сент-Трюйденом» в межах Ліги Жупілє Яремчук вийшов на поле з перших хвилин і став активним учасником розгрому суперника. Домашня перемога «Гента» з рахунком 3:0 стала можливою завдяки, серед іншого, й голу нашого хлопця, який відзначився на 56-й хвилині. (Варто сказати, що деякі джерела взяття воріт приписують гравцеві суперника, адже при ударі Яремчука захисник підставив ногу, від якої м’яч дещо змінив траєкторію польоту…) Таким чином, наразі актив Яремчука складає вже шість забитих м’ячів укупі з двома гольовими передачами. «Гент» займає четверту позицію, маючи 43 бали.

Ресурс Sudinfo зазначив, що Роман не мав ані крихти сумнівів, коли отримував передачу від партнера – він вже знав, що буде бити.

«…Рішучість та впевненість цього хлопця дозволили «Генту» вкотре отримати свою користь біля воріт суперника… Коли Яремчук отримав м’яча в штрафному майданчику суперника, то не роздумував, що з ним робити…»

Ресурс Standaard повз вдалий виступ нашого нападника також не пройшов.

«…Щоб мати успіх у сучасному футболі, треба вміти опинятися в потрібному місці в потрібний час. Яремчук знову був там, де він має бути, й знову зробив свою роботу так, як слід. За це його цінують в команді… Варто згадати, що спочатку в новому для себе середовищі в нього виходило не все, проте з часом він показав, що немалі гроші, які на нього були витрачені (за Романа «Гент» заплатив київському «Динамо» два мільйони євро – примітка «Главкома»), це була справді перспективна інвестиція…»

Хавбек англійського клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко матч чергового туру найбільш популярної ліги світу, Прем’єр-ліги Англії, з «Лестером», почав з перших хвилин. Олександр вже традиційно діяв на позиції лівого захисника, й грав до 65-ої хвилини. Його команда в домашньому матчі суперника перемогла (5:1) і продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті АПЛ. Актив Зінченка тепер налічує матчів. Сам «Сіті» набрав 72 бали і давно є, по суті, достроковим чемпіоном своєї країни, що називається, без п’яти хвилин.

Відоме й авторитетне видання Manchester Evening News в своїх оцінках піcля матчу Зінченку «виписало» доволі пристойний бал – сімку (варто зазначити, що нижчу оцінку в складі «Манчестер Сіті» не отримав ніхто, й це говорить про те, що колектив Хосепа Гвардіоли провів дуже сильний матч).

«…Зінченко додає з кожним матчем в складі «Манчестер Сіті». Його проходи по флангу стають все більш корисними та впевненими. Гвардіола замінив його на Даніло одразу після того, як на фланзі суперника з’явився Ріяд Марез…»

Статистичний портал Whoscored Олександру виставив оцінку 6.9. За підрахунками аналітиків цього ресурсу, Зінченко володів м’ячем 6.6% від загального часу, і за відведені йому хвилини на полі встиг зробити 67 передач, 90% з яких виявилися точними.

Максим Салівон, для «Главкома»