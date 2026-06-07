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Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби у єврокубках у сезоні 2026/27

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби у єврокубках у сезоні 2026/27
Російський футбол продовжує перебувати в ізоляції

УЄФА у 2022 році усунула російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Російські футбольні клуби не були включені до переліку учасників єврокубкових турнірів на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Виконком УЄФА вніс зміни до списку учасників єврокубків на сезон 2026/27 у зв'язку з призупиненням участі збірних Росії і російських клубів у змаганнях під егідою УЄФА.

За підсумками сезону, що завершився, країна-агресор посіла 28-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА і могла делегувати для участі в єврокубках чотири клуби.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів УЄФА росія

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