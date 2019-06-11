Андрій Шевченко емоційно прокоментував перемогу над Люксембургом



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Андрій шевченко хоче насолодитися миттю тріумфу Дзеркало тижня

Наставник збірної України - про матч четвертого туру і лідерство у відбірному турнірі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу команди над Люксембургом у четвертому турі відбірного раунду Євро-2020.

- Почали ми дуже добре, - каже Андрій Миколайович. - Забий ми до 15-ї хвилини другий м'яч, гра була б простішою. Люксембург - непогана команда. Рахунок 1:0 нервозний. Наприкінці ми підсіли. То не дивно, ми витратили з сербами чимало сил. Проблематика була в одному - у фізичному стані.

- Здивувала заміна Циганкова на Соболя...

- У нас не було другого правого оборонця. Богдан Бутко травмувався, Сашко Караваєв наприкінці матчу трохи підсів. Важко витримувати всі 90 хвилин другий матч поспіль Жені Коноплянці. У другому таймі він теж підсів. Тому випустили направо Коваленка, Циганкова перевели наліво. Гарно відпрацював Яремчук. Ризикувати в таких іграх не хотіли.

- У першому таймі ви постійно робили зауваження своїм гравцям, акцентували увагу на їх восьмому номері Крістофері Мартінсі...

- Ця команда не боїться виходити з оборони. Їй втрачати нічого. В першому таймі ми помилилися кілька разів. До суддів претензій немає, але призначені ним штрафні внесли нервозність. Правда, проблем не було, Андрій П'ятов усе познімав. З головним завданням ми впоралися - здобули три очки.

- У вас є якісь претензії до гравців?

- Ні. Єдине - до реалізації. Коли хлопці втомилися, їм було складно. Люксембург - добре підготовлена команда. З нею дуже важко.

- Після 5:0 над Сербією хотілося б, щоб перемога над Люксембургом була переконливішою...

- По реакції стадіону помітив, що всі вболівальники були задоволені. Сьогодні легкого футболу не буває. Рівень таких матчів дуже високий. Ця команда (Люксембург) за п'ять років зробила великий прогрес. Так, могли забити більше, але ми виграли, вирішили завдання.

- У другому таймі ви вносили корективи в тактику команди...

- Коли хлопці втомилися пресингувати, ми відсунули крайніх нападників вниз. Це єдина тактична зміна.

- Чому нападники не відкриваються під довгі передачі за спину, а очікують передачі спиною до воріт

- Періодично ми довгі передачі використовуємо, але постійно ми цього робити не будемо ніколи. Ми граємо через короткий пас.

-Зараз збірна України має десять очок і очолює групу В. Якою буде стратегія на осінні матчі?

- У вересні розберемося. Мушу сказати, що у мене просто чудові враження від Львова. На другу гру ми не очікували повного стадіону. Тільки слова вдячності вболівальникам і тим, хто нас обслуговував. Дякую всім хлопцям. Ми перемагаємо і програємо разом. А стратегія? Дайте мені насолодитися сьогоднішньою перемогою. Емоції вляжуться і поговоримо про стратегію.