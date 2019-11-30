Стало відомо ім’я претендента на посаду головного тренера «Арсеналу»



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45-річний португальський фахівець свого часу грав на позиції воротаря Getty Images

Очолити лондонський клуб може Нуну Ешпіріту Санту

Після того, як лондонський «Арсенал» програв в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи франкфуртському Айнтрахту (1: 2) і продовжив свою безвиграшну серію до семи зустрічей ( що в останнє траплялося 27 років тому, керівництво клубу оголосило про звільнення з посади головного тренера іспанського фахівця Унаї Емері.

Наразі кандидатура майбутнього керманича англійців бурхливо обговорю.ться. Так офіційний сайт італійського авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марція пише, що головним претендентом на пост головного тренера Арсеналу є нинішній наставник «Вулверхемптона» Нуну Ешпіріту Санту. Наче б то вже проведені перші контакти між агентом тренера Жорже Менжешом і спортивним директором «Арсеналу» Раулем Санлі. Відзначимо, що за правилами Прем'єр-ліги, тренер має право працювати з двома командами за один сезон.

Керівництво Арсеналу також розглядає варіант з екс-наставником «Тоттенхема» Маурісіо Почеттіно і колишнім асистентом «Емері», легендою «Арсеналу Фредді Юнгберг. Вчора швед очолив «Арсенал» з приставкою «виконуючий обов'язки».