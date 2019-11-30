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    Стало відомо ім’я претендента на посаду головного тренера «Арсеналу»

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    45-річний португальський фахівець свого часу грав на позиції воротаря - Стало відомо ім’я претендента на посаду головного тренера «Арсеналу»
    45-річний португальський фахівець свого часу грав на позиції воротаря
    Getty Images

    Очолити лондонський клуб може Нуну Ешпіріту Санту

    Після того, як лондонський «Арсенал» програв в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи франкфуртському Айнтрахту (1: 2) і продовжив свою безвиграшну серію до семи зустрічей ( що в останнє траплялося 27 років тому, керівництво клубу оголосило про звільнення з посади головного тренера іспанського фахівця Унаї Емері.

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    Наразі кандидатура майбутнього керманича англійців бурхливо обговорю.ться. Так офіційний сайт італійського авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марція пише, що головним претендентом на пост головного тренера Арсеналу є нинішній наставник «Вулверхемптона» Нуну Ешпіріту Санту. Наче б то вже проведені перші контакти між агентом тренера Жорже Менжешом і спортивним директором «Арсеналу» Раулем Санлі. Відзначимо, що за правилами Прем'єр-ліги, тренер має право працювати з двома командами за один сезон.

    Керівництво Арсеналу також розглядає варіант з екс-наставником «Тоттенхема» Маурісіо Почеттіно і колишнім асистентом «Емері», легендою «Арсеналу Фредді Юнгберг. Вчора швед очолив «Арсенал» з приставкою «виконуючий обов'язки».

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