Андрій Ярмоленко забив перший свій м’яч у новому сезоні чемпіонату Англії (відео)



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Українець провів «Норвічу» другий гол

Український вінґер «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко забив свій перший м’яч у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги.

На 56-й хвилині Андрій забив у ворота «Норвіча». Цей м’яч став для «молотобійців» другим у грі. У першому таймі рахунок відкрив французький центрфорвард Себастьєн Алле.

Невдовзі після забитого м’яча, на 71-й хвилині тренер «Вест Гема» Мануель Пеллеґріні замінив Ярмоленка на Роберта Снодґрасса.

Після перемоги 2:0 над «Норвічем» «Вест Гем» набрав сім очок і вийшов на п’яте поточне місце в таблиці. Лідирує «Манчестер Сіті» - 10 очок. «Норвіч» з трьома пунктами посідає передостаннє місце. Нижче тільки «Вотфорд» - одне очко.