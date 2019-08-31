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    Андрій Ярмоленко забив перший свій м’яч у новому сезоні чемпіонату Англії (відео)

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    Андрій Ярмоленко розмочив особистий рахунок - Андрій Ярмоленко забив перший свій м’яч у новому сезоні чемпіонату Англії (відео)
    Андрій Ярмоленко розмочив особистий рахунок
    UA-Футбол

    Українець провів «Норвічу» другий гол

    Український вінґер «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко забив свій перший м’яч у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги.

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    На 56-й хвилині Андрій забив у ворота «Норвіча». Цей м’яч став для «молотобійців» другим у грі. У першому таймі рахунок відкрив французький центрфорвард Себастьєн Алле.

    Невдовзі після забитого м’яча, на 71-й хвилині тренер «Вест Гема» Мануель Пеллеґріні замінив Ярмоленка на Роберта Снодґрасса.

    Після перемоги 2:0 над «Норвічем» «Вест Гем» набрав сім очок і вийшов на п’яте поточне місце в таблиці. Лідирує «Манчестер Сіті» - 10 очок. «Норвіч» з трьома пунктами посідає передостаннє місце. Нижче тільки «Вотфорд» - одне очко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед» Мануель Пеллеґріні Себастьєн Алле ФК «Норвіч» Роберт Снодґрасс
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