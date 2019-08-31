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    «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі розгромно переміг і зберігає лідерство в Прем’єр-лізі (відео)

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    Якщо на полі Олександр Зінченко,&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; очок не втрачає - «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі розгромно переміг і зберігає лідерство в Прем’єр-лізі (відео)
    Якщо на полі Олександр Зінченко, «Манчестер Сіті» очок не втрачає
    UA-Футбол

    З жахом усвідомлюємо: що ж очікує на «Шахтар»?

    Чинні чемпіони Англії «Манчестер Сіті» здобули третю перемогу в чотирьох матчах поточного сезону Прем’єр-ліги. На власному полі команда Хосепа Ґвардіоли розгромила 4:0 «Брайтон».

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    Героєм зустрічі став аргентинський нападник Серхіо Аґуеро, який двічі відзначився сам і допоміг забити Бернардо Сілві. Два асисти на рахунку Давіда Сілви. Кевін Де Брюйне забив сам і віддав результативний пас на Аґуеро.

    Єдина вада для Хосепа Ґвардіоли - на 37-й хвилині він змушений був замінити центрального оборонця Емеріка Ляпорта, який отримав пошкодження.

    Усі 90 хвилин у складі переможців відіграв український лівий оборонець Олександр Зінченко.

    «Манчестер Сіті» - «Брайтон» - 4:0

    Голи: 1:0 – Кевін Де Брюйне (2). 2:0 Серхіо Аґуеро (42). 3:0 – Серхіо Аґуеро (55). 4:0 – Бернардо Сілва (79)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон – Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт (Фернандіньо, 37), Олександр Зінченко – Кевін Де Брюйне (Ількай Ґюндоґан, 79), Родрі, Давід Сілва (к) (Бернардо Сілва, 78) – Марез, Серхіо Аґуеро, Стерлінґ

    Після цієї перемоги «Манчестер Сіті» з десятьма очками повернувся на перше місце в таблиці. Правда, «Ліверпуль», який іде зі стовідсотковим показником, свого матчу четвертого туру ще не зіграв. О 19:30 мерсисайдці розпочинають домашній матч проти «Бернлі». «Брайтон» з чотирма очками в активі посідає 16-те місце з 20-ти команд.

    Нагадаємо, що «Манчестер Сіті» є суперником донецького «Шахтаря» за груповим турніром Ліги чемпіонів.

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