Англія – Данія: скандинави знають, як перемагати на «Вемблі»

Сьогодні, 7 липня, буде визначений другий фіналіст Євро-2020

У матчі 1/2 фіналу першості континенту збірна Данії спробує здолати опір господарів. А вчора першим фіналістом стала збірна Італії.

Тепличні умови, які УЄФА створив для збірної Англії, ведуть команду Гарета Саутгейта до першої в історії перемоги на чемпіонатах Європи. З Лондона вона виїжджала лише одного разу – до Рима, де зустрічалася зі збірною України. Решту матчів проводить на «Вемблі», поле якого, мабуть, стало для англійців не тільки рідним, а вже й тренувальним.

У тренувальних, тобто товариських матчах, англійці дуже рідко поступалися збірній Данії, яка стане останнім бар'єром для них на шляху до фіналу Євро-2020. З 13-ти зустрічей вони взяли гору 8 разів і лише в трьох іграх поступилися. Інша річ - матчі з турнірною мотивацією. Тут не все для британців ідеально.

Данія – одна з небагатьох команд, які вміють перемагати на «Вемблі». Зазирнемо у 1983 рік. Суперники грали у відборі до Євро і ключовим у розподілі місць стало протистояння Англія - Данія. Британці тоді, як і зараз у фінальній частині, не пропустили від усіх суперників, крім данців, жодного м'яча. А скандинави відвантажили їм три гола - 2:2 удома і 1:0 на виїзді і не пустили до фінальної частини.

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Або згадаймо 1992-й, тріумфальний для данців. На Євро їх запросили замість збірної Югославії. Футболістів позбирали по пляжах, розбалансованих. Крім того, через конфлікт з тренером не грав найкращий данський футболіст усіх часів Мікаель Лаудруп. У такому стані вони в першому ж матчі грали з англійцями і чесно здобули нічию. Та зустріч, до речі, стала єдиною очною між ними у фінальних частинах.

Потім суперники зустрічалися в плей-оф чемпіонату світу 2002 року, і на нейтральному полі англійці впевнено перемогли – 3:0.

А останні протистояння залишилися вже за скандинавами. Минулого року команди зустрілися в Лізі націй. Англійцям вже тоді співали дифірамби, проте команді тренера Каспера Х'юлманда така мелодія не подобалася. На своєму полі вони втримали «суху» нічию, а ось у на «Вемблі» поклали зірковий склад Гарета Саутгейта на лопатки – 0:1.

Англійці, безумовно, залишаються фаворитами. Але суперник зубастий. До того ж, англійці всі свої півфінали на Євро, 1968-го проти Югославії та 1996-го проти Німеччини, програли. І Бундестім, знову ж таки, вони поступилися на центральній арені Великої Британії.