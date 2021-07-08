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    Англія витягнула складний матч з Данією і вперше вийшла до фіналу Євро

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    Збірна Англії вирвала перемогу в доданий час - Англія витягнула складний матч з Данією і вперше вийшла до фіналу Євро
    Збірна Англії вирвала перемогу в доданий час
    Фото з відкритих джерел

    Головний трофей на чемпіонаті Європи британці розіграють в грі з Італією

    Збірна Англії стала другим фіналістом чемпіонату Європи. На лондонському «Вемблі» вона змогла здолати Данію у додатковий час. У фіналі, який відбудеться 11 липня, британська команда зустрінеться з Італією, яка напередодні в серії післяматчевих пенальті взяла гору над Іспанією.

    Зазначимо, що це буде перший фінал в історії Англії. Шлях до нього вийшов дуже непростим. Команда Гарета Саутгейта хоч і не пропускала голів до звітного матчу, а данці цю зацементовану оборону зуміли пройти.

    Англійці радіють перемозі
    Англійці радіють перемозі

    На 30-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник Міккель Дамсгор. Данець майстерно виконав штрафний удар, поклавши м’яч у верхній кут воріт.

    Перший гол
    Перший гол

    Скандинави забили й другий гол. Але цього разу – в свої ворота. Сака прострілив у штрафний майданчик, а капітан К’яєр, намагаючись затримати м’яч, який йшов на Стерлінга, по інерції відправив його у ворота – 1:1.

    Другий гол
    Другий гол

    Розв’язка наступила в додатковий час. Стерлінг заробив пенальті, який пробивав Кейн. Капітан англійців не зміг переграти голкіпера Шмайхеля з першої спроби, проте встиг виправитися – 2:1.

    Третій гол. Добивання Кейна
    Третій гол. Добивання Кейна

    Данці спробували відіграти, проте сил у них не залишилося.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Англія витягнула складний матч з Данією і вперше вийшла до фіналу Євро