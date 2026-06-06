Два хокеїсти збірної України посилять відомий польський клуб

Артем Гребеник та Олексій Ворона перейшли у клуб «Полонія» Битом

Оборонець збірної України Артем Гребеник та нападник Олексій Ворона продовжать кар'єру в польській «Полонії» з Битома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу польського клубу.

Українські хокеїсти перейшли до «Полонії»: що відомо

23-річний Гребеник перейшов до «Полонії» після двох сезонів у другому дивізіоні Франції. До переїзду у Францію Гребеник виступав в Україні за «Білий Барс», БСФК та «Дніпро» Херсон, а також провів сезон у фінському клубі «Кеттеря».

Ворона став гравцем «Полонії» наприкінці травня. Попередній сезон форвард провів у складі іншого клубу польської Екстраліги – «Торуні». У 45 матчах він закинув 9 шайб та віддав 26 результативних передач.

Обидва хокеїсти допомогли збірній України вперше за 20 років здобути підвищення до елітного дивізіону Чемпіонату світу. На ЧС-2026 у дивізіоні IA Гребеник провів усі п'ять матчів турніру (1 гол + 1 передача), тоді як Ворона записав до активу шість асистів.

У новому клубі українці виступатимуть разом із основним воротарем збірної України Богданом Дьяченком. Голкіпер перейшов до «Полонії» перед сезоном 2025/26 та став одним із ключових гравців команди. Взимку він продовжив контракт з «Полонією» до 2028-го року. Також у складі клубу залишається український нападник Руслан Падакін.

В минулому сезоні «Полонія» посіла в польській Екстралізі сьоме місце регулярного чемпіонату та вибула у чвертьфіналі плейоф. Команда з Битома, шість разів ставала чемпіоном Польщі.

Нагадаємо, збірна України з хокею, яка у 2027 році після 20-річної перерви повертається до елітного дивізіону світового хокею, дізналася остаточний список своїх суперників на майбутній планетарній першості.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року прийматиме Німеччина з 14 до 30 травня. За результатами формування пулів українська команда потрапила до групи А. Спочатку одним із суперників нашої збірної мала стати команда Словаччини, проте Міжнародна федерація хокею затвердила «рокирування».

Сталося воно через те, що оскільки Німеччина є господаркою турніру, вона скористалася своїм регламентним правом самостійно обрати групу для виступів. Німці обрали групу А, через що помінялися місцями зі Словаччиною.

Усі матчі нашої групи А прийматиме місто Дюссельдорф на арені PSD Bank Dome. Окрім господарів турніру, збірної Німеччини, суперниками підопічних Дмитра Христича стануть найсильніші хокейні збірні планети. Ними будуть Фінляндія (чинні чемпіони світу), Швейцарія (срібні призери світової першості 2026), Швеція (11-разові чемпіони світу), Латвія (бронзові призери Чемпіонату світу 2023), а також Австрія та Словенія.