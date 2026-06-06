Майже закінчила кар'єру та була в депресії. Що треба знати про фіналісту «Ролан Гаррос» Хвалінську

Сьогодні сенсаційна польська тенісистка боротиметься за свій перший Грендслем в історії

Уже о 16:00 на «Ролан Гаррос» відбудеться жіночий фінал, де полька Майя Хвалінська зіграє з нейтральною Міррою Андреєвою. «Главком» підготував добірку цікавих фактів про польську тенісистку, яка шокувала всіх фанатів світового тенісу.

Фіналістка Великого шлему без спонсора та форми

Справжнім шоком для спортивної спільноти став той факт, що Хвалінська вийшла у фінал мейджору, не маючи жодного спонсора одягу. Під час турніру журналісти звернули увагу, що вона грає в абсолютно різних комплектах форми. Сама спортсменка з ніяковістю підтвердила, що купує одяг самостійно, проте її агент Стефан Гуров запевнив, що після турніру ситуація зміниться назавжди, адже він уже отримав понад 20 пропозицій від брендів.

Грошей не вистачало навіть на готель у Парижі

Через тривалу відсутність високих результатів на дорослому рівні Майя Хвалінська стикнулася з серйозними фінансовими труднощами. Вона відкрито зізналася, що під час цього «Ролан Гаррос» не мала змоги самостійно оплатити проживання в готелі Парижa, і їй фінансово допомогла одна з польських компаній.

Перемога над депресією та думками про капітуляцію

Успіх Хвалінської є перемогою над важкими життєвими обставинами. У минулому вона вважалася надзвичайно перспективною юніоркою, але після переходу в дорослий тур не виправдала очікувань. Кілька років тому гравчиня була за крок від того, щоб назавжди кинути теніс через глибоку депресію. Вона зуміла побороти її, повернутися на корт і дочекатися свого зіркового часу.

Один чек подвоїть призові за всю кар'єру

Вихід до фіналу Відкритого чемпіонату Франції гарантував Хвалінській солідну грошову винагороду у понад 1,6 мільйона євро. Ця сума навіть до вирахування податків є вдвічі більшою за всі призові, які тенісистка заробила за всю свою професійну кар'єру до цього моменту. Ці гроші дозволять їй розширити команду, найняти нових фахівців та покращити умови тренувань.

Неймовірний стрибок у світовому рейтингу

Полька розпочинала паризький мейджор у статусі 114-ї ракетки світу. Проте вже в понеділок її життя кардинально зміниться: у разі поразки у фіналі вона дебютує на 21-й позиції рейтингу WTA, а у випадку тріумфу злетить одразу на 14-те місце. Це забезпечить їй статус сіяної на наступних великих турнірах і позбавить від виснажливих кваліфікацій.

Зв'язок із першою ракеткою світу Ігою Свьонтек

Майю Хвалінську пов'язують давні дружні та професійні стосунки з лідеркою світового тенісу Ігою Свьонтек. Вони є однолітками, разом виступали по юніорах, вигравали парний чемпіонат Європи та грали у фіналі юніорського Australian Open. Окрім того, вона користується послугами Мацея Рищука – висококласного фізіотерапевта та тренера з фізпідготовки, який є невід'ємною частиною команди самої Іги Свьонтек.

Нагадаємо, що сенсаційна фіналістка «Ролан Гаррос» встановила унікальне досягнення.