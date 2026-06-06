«Піт, сльози, кров, крики та лайка». Тренер Кушнір розповів про шлях Кравець до золота Олімпіади

Кушнір: З Кравець у нас все склалося

Видатний український тренер Микола Кушнір в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про шлях, який пройшов разом з лекгоатлеткою Інесою Кравець до здобуття нею золота Олімпіади.

Саме під час співпраці з Миколою Кушніром Інеса Кравець встановила світовий рекорд та здобула золото Олімпіади-1996.

«Лише той, хто не бачив, як воно все було, може подумати, що було гладко. Так не було. Було все. Те, що піт, сльози й кров – таке діло. Там ще й крики, лайка (усміхається). Вона ж уже була зіркою. Виграла срібну медаль на Олімпіаді в Барселоні. Зимовий рекорд світу в потрійному стрибку у неї був, який, щоправда, потім побили вже. Але все склалося», – розповів Кушнір про здобуття Кравець олімпійського золота та встановлення нею світового рекорду.

У 1995 році на Чемпіонаті світу з легкої атлетики Інеса Кравець подолала кваліфікацію у потрійному стрибку з третім результатом (14,44 м). Натомість у фіналі в третій спробі українка стрибнула на 15,50 м. Цей результат не тільки дозволив завоювати «золото», а й встановити новий світовий рекорд.

Узята Кравець довжина була орієнтиром для легкоатлеток майже 26 років. Лише в серпні 2021-го венесуельська легкоатлетка Юлімар Рохас зуміла перевершити легендарну підопічну Микола Кушніра, стрибнувши на 15,67 м. Згодом латиноамериканка покращила рекорд до 15,74 м.

У 1996 році на Олімпіаді у США Кравець здобула золоту нагороду.

Нагадаємо, Микола Кушнір, який допомагав готуватися до Олімпіади Владиславу Гераскевичу, оцінив шанси українського скелетоніста здобути нагороду Олімпіади-2026.