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Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» відмовиться від російського громадянства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» відмовиться від російського громадянства
Аліса Октябрьова проживає в Чехії з двох років
фото: Reuters

Октябрьова сьогодні у світовому рейтингу WTA посідає 309 місце

Російська тенісистка 17-річна Аліса Октябрьова, яка виграла юніорський «Ролан Гаррос», цього літа отримає громадянство Чехії. Як інформує «Главком», про це порталу Tenisovy Svet заявив Мирослав Малий, директор клубу «Спарта», який представляє Октябрьова.

«Аліса проживає в Чехії з двох років, вона відвідує наш клуб з дитинства, почала займатися в тенісній школі в чотири роки, де навчалася тенісу і поступово розвивалася до нинішнього рівня. Тому ми всіляко підтримували її і допомагали їй у отриманні чеського громадянства, що було логічним кроком у її житті. Наразі її заява повністю розглянута», – сказав Малий.

Октябрьова сьогодні, 6 червня 2026 року, вперше зіграла у фіналі юніорського Мейджора. У світовому рейтингу WTA вона посідає 309 місце.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: теніс громадянство Ролан Гаррос

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