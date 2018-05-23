Арбітр Арановський непричетний до справи щодо договірних матчів

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Євген Арановський

Про це заявили у Федерації футболу України

У вівторок, 23-го травня, ЗМІ згадували прізвище арбітра Євгена Арановського як фігуранта слідства щодо договірних матчей.

Насправді Євген Арановський повністю непричетний до цієї справи, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У слідства (згідно офіційного документу, копія якого додається до цього прес-релізу) виникли питання лише до його брата, Віктора Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського.

Детальнішу інформацію буде оприлюднено на прес-конференції, яка відбудеться у Будинку футболу о 14.00.

У зв’язку із цим, призначення Євгена Арановського на матч плей-офф за право грати у Прем’єр-лізі «Чорноморець» — «Полтава» є підтвердженим.