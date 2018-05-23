Арбітр Арановський непричетний до справи щодо договірних матчів
-
Розсилка
Про це заявили у Федерації футболу України
У вівторок, 23-го травня, ЗМІ згадували прізвище арбітра Євгена Арановського як фігуранта слідства щодо договірних матчей.
Насправді Євген Арановський повністю непричетний до цієї справи, інформує прес-служба Федерації футболу України.
У слідства (згідно офіційного документу, копія якого додається до цього прес-релізу) виникли питання лише до його брата, Віктора Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського.
Детальнішу інформацію буде оприлюднено на прес-конференції, яка відбудеться у Будинку футболу о 14.00.
У зв’язку із цим, призначення Євгена Арановського на матч плей-офф за право грати у Прем’єр-лізі «Чорноморець» — «Полтава» є підтвердженим.
Як відомо, поліція викрила понад 320 осіб, причетних до організації договірних футбольних матчів.
Особам організаторів планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що в список замішаних у договірних матчах потрапило відразу п'ять клубів Прем'єр-ліги України.