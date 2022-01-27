Мессі передав Ді Марії капітанську пов'язку збірної Аргентини

Володар «Золотого м’яча» заразився коронавірусом

Останній володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі не зможе вивести збірну Аргентини на відбірний матч чемпіонату світу проти Чилі. Нападник «Парі Сен-Жермен» заразився коронавірусом і пропустить гру 28 січня.

Про те, що Аргентину виведе на поле інший аргентинець з «ПСЖ» повідомив журналіст Рой Немер, який спеціалізується на висвітленні аргентинської збірної. Раніше Анхель Ді Марія вже капітанив, коли Мессі не міг виступати за неї.

Мессі пропускає тренувальний збір національної команди.

«Мессі мав був з нами. Але він говорить, що коронавірус дуже вплинув на нього. Важливо, щоб він одужав. Тому я вирішив, що найкраще для нього залишитись у клубі», – пояснив наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

У відбірному турнірі ЧС-2022 аргентинці 28 січня зіграють у гостях із Чилі, а 2 лютого вдома приймуть Колумбію.