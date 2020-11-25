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    Аргентинський боєць витратив чемпіонський гонорар на їжу для мешканців рідного міста

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    Еміліано Сорді колотить опонентів, а потім допомагає землякам - Аргентинський боєць витратив чемпіонський гонорар на їжу для мешканців рідного міста
    Еміліано Сорді колотить опонентів, а потім допомагає землякам
    Світлина - Youtube

    За один день Емільяно Сорді з друзями надавали допомогу до 3000 людей

    Аргентинський боєць змішаного стилю (ММА) Емільяно Сорді, який у 2019 році став чемпіоном Професійної бійцівської ліги (PFL), на зароблені гроші допоміг жителям рідного міста Ріо-Куарто. Коментар спортсмена наводить портал MMA Junkie.

    За перемогу в сезоні ліги він отримав $ 1 млн, який витратив на покупку їжі жителям міста. Населення Ріо-Куарто становить близько 184 тисяч осіб.

    «Тут усім дуже важко, економіка погана, ситуація загалом виглядає жахливо, - сказав Сорді. – Під час карантину ми отримали спеціальні дозволи, два чи три рази на тиждень виходили в місто видавати їжу. Ми спочатку розвозили її 300 людям, потім виходило роздавати її близько 3 000 осіб на день».

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    Теги: благодійність Аргентина ММА змішані єдиноборства Емільяно Сорді
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