Аргентинський боєць витратив чемпіонський гонорар на їжу для мешканців рідного міста

За один день Емільяно Сорді з друзями надавали допомогу до 3000 людей

Аргентинський боєць змішаного стилю (ММА) Емільяно Сорді, який у 2019 році став чемпіоном Професійної бійцівської ліги (PFL), на зароблені гроші допоміг жителям рідного міста Ріо-Куарто. Коментар спортсмена наводить портал MMA Junkie.

За перемогу в сезоні ліги він отримав $ 1 млн, який витратив на покупку їжі жителям міста. Населення Ріо-Куарто становить близько 184 тисяч осіб.

«Тут усім дуже важко, економіка погана, ситуація загалом виглядає жахливо, - сказав Сорді. – Під час карантину ми отримали спеціальні дозволи, два чи три рази на тиждень виходили в місто видавати їжу. Ми спочатку розвозили її 300 людям, потім виходило роздавати її близько 3 000 осіб на день».