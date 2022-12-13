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Аргентина – Хорватія: аналітики визначили фаворита півфінального матчу мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аргентина – Хорватія: аналітики визначили фаворита півфінального матчу мундіалю
Команда Ліонеля Мессі – явний фаворит матчу
фото: AFP

Букмекери вважають, що збірна Аргентини виграє у півфіналі мундіалю

У вівторок, 13 грудня, на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі буде зіграно перший півфінал, у якому зіграють Аргентина та Хорватія. Початок матчу – 21:00 за київським часом.

Букмекери вважають, що збірна Аргентини виграє у півфіналі Чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє «Главком».

На перемогу «аргентинців» в основний час пропонують поставити з коефіцієнтом 1,91. На те, що Хорватія переможе аргентинців за 90 хвилин можна поставити з показником 4,80. Котирування на нічийний результат становлять 3,35.

Аналітики не вірять у високу результативність матчу Аргентина – Хорватія. На тотал більше (2,5) гола приймають ставки з коефіцієнтом 2,51, а на тотал менше (2,5) гола – 1,51. Тотал більше (1,5) забитого м'яча йде в лінії за 1,50, ТМ (1,5) гола – за 2,54, ТБ (3,5) гола – за 4,65, а ТМ (3,5) гола – 1,17.

Аргентина на мундіалі виграла групу з Польщею, Мексикою та Саудівською Аравією, а у плей-оф пройшла команди Австралії та Нідерландів.

Хорватія стала другою у групі з Марокко, Бельгією та Канадою, а у плей-оф виявилася сильнішою за Японію та Бразилію.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: ЧС-2022 Хорватія Аргентина

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