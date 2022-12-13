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Аргентина – Хорватія: перший півфінальний матч мундіалю завершився розгромом

glavcom.ua
Аргентина – Хорватія: перший півфінальний матч мундіалю завершився розгромом
У матчі було забито три голи
фото: AFP

Збірна Аргентини розгромила Хорватію в 1/2 фіналу Чемпіонату світу

Сьогодні, 13 грудня, проходив півфінальний матч Чемпіонату світу-2022 між Аргентиною та Хорватією. Зустріч відбулася на стадіоні «Лусаїл Айконік» у Лусаїлі. Протистояння завершилося з рахунком 3:0 на користь південноамериканців. Про це повідомляє «Главком».

Нападник південноамериканської команди Ліонель Мессі відкрив рахунок у грі, він реалізував пенальті. Хуліан Альварес зміцнив перевагу у матчі на 39-й хвилині.

На 69-й хвилині Хуліан Альварес оформив дубль і довів рахунок до розгромного.

Аргентина – Хорватія 3:0
Голи: Мессі, 34(пен.), Альварес, 39, 69

Відзначимо, що 14 грудня відбудеться другий півфінальний поєдинок, в якому збірна Франції зійдеться з Марокко. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ Аргентина Хорватія

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