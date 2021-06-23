Німеччина на останній хвилині втекла від ганьби на Євро-2020

Бундестім несподівано зіграла внічию з Угорщиною в третьому турі групового турніру

Національна команда Німеччини ледве не піднесла сенсацію в останньому турі групового турніру. В матчі з Угорщиною бундестім двічі поступалася, але змогла втекти від поразки на останніх хвилинах зустрічі.

Команда Йоахіма Льова володіла величезною територіальною перевагою, проте суперник дуже якісно оборонявся і за нагоди контратакував.

Угорці першими відкрили рахунок. На 11 хвилині відзначився Салай. Німцям знадобилася майже година, аби зрівняти рахунок. Проте майже за кілька хвилин вони знову наразилися на контратаку – цього разу гол записав на свій рахунок Шафер. В такому випадку німці залишалися на останній сходинці турнірної таблиці, проте вони винайшли сили зрівняти рахунок. Відзначився Горецка – 2:2.

В паралельному матчі Франція і Португалія також зіграли внічию – 2:2. Відтак у Франції – п’ять очок, у Німеччини і Португалії – по 4, Угорщини – 2.

Збірна України склала компанію найкращим збірним чемпіонату Європи. До 1/8 фіналу вона потрапила як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця.