Зубков форсує відновлення і готується до гри зі Швецією на Євро

Півзахисник збірної України прокоментував вихід нашої команди до 1/8 фіналу

Лівий півзахисник збірної України Олександр Зубков зазнав травми в першу матчі чемпіонату Європи проти Нідерландів і пропустив наступні ігри. В них наша команда мала великі проблеми зліва на фланзі. Є сподівання, що Зубков відновиться до гри 1/8 фіналу проти Швеції, яка відбудеться 29 червня.

«Матч між Швецією і Польщею примусив нас понервувати. Але в підсумку доля дала нам другий шанс, і гріх їм не скористатися. Коли цей матч завершився, ми були на вечері. Усі раділи, вітали один одного, – прокоментував Олександр перемогу шведів, яка вивела українську збурну в плей-оф. – Із приводу моєї травми – сподіваюся, що вже перебуваю на фінішній прямій у відновленні. Сьогодні в мене за планом басейн, тренажерний зал, завтра планую розпочати бігову роботу. Я роблю все можливе, щоб повернутися до гри якнайшвидше.

ЗбірнаШвеції заслуговує на повагу, оскільки посіла перше місце в такій важкій групі. Ми починаємо підготовку до матчу з нею, будемо готуватися дуже серйозно. Я дивився гру цієї команди також в матчі з Іспанією, шведи грали в захисний футбол і дуже добре це робили. Водночас у них є дуже якісні гравці лінії атаки, які можуть витиснути гол навіть із напівмоменту».

Де і коли Україна зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро. Всі пари плей-оф