Боярський порівняв збірні України та Росії

Актор вважає, що команда його країни неодмінно поступилася б нашій команді

Михайло Боярський, відомий роллю Д’Артаньяна у фільмі про французьких мушкетерів, порівняв збірні Росії та України на чемпіонаті Європи-2020.

«Усе пропало, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Голландією. Матч був просто диво! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно», – сказав Боярський.

Збірна України поступилася збірній Нідерландів (2:3) в першому турі групового етапу Євро-2020, росіяни були розгромлені Бельгією – 0:3.

За Україну забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, а за Нідерланди – Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст і Дензел Думфріс.

14 червня наша команда повертається в Бухарест, де відновлюватиметься після гри з Нідерландами.

Групу С очолюють збірні Нідерландів та Австрії, яка завдала поразки Північній Македонії - 3:1.

Наступний матч Україна проведе 17 червня в Бухаресті проти Північної Македонії.