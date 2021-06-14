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    Боярський порівняв збірні України та Росії

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    Боярський порівняв збірні України та Росії
    Фото з відкритих джерел

    Актор вважає, що команда його країни неодмінно поступилася б нашій команді

    Михайло Боярський, відомий роллю Д’Артаньяна у фільмі про французьких мушкетерів, порівняв збірні Росії та України на чемпіонаті Європи-2020.

    «Усе пропало, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Голландією. Матч був просто диво! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно», – сказав Боярський.

    Збірна України поступилася збірній Нідерландів (2:3) в першому турі групового етапу Євро-2020, росіяни були розгромлені Бельгією – 0:3.

    За Україну забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, а за Нідерланди – Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст і Дензел Думфріс.

    14 червня наша команда повертається в Бухарест, де відновлюватиметься після гри з Нідерландами.

    Групу С очолюють збірні Нідерландів та Австрії, яка завдала поразки Північній Македонії - 3:1.

    Наступний матч Україна проведе 17 червня в Бухаресті проти Північної Македонії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Боярський порівняв збірні України та Росії