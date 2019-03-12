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    Майкі Гарсія: «Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank»

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    Ломаченко та Гарсія - Майкі Гарсія: «Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank»
    Ломаченко та Гарсія
    ukrinform.ru

    Непереможний американський боксер розкритикував українця

    Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) розповів, чому досі не відбувся його поєдинок з Василем Ломаченком.

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    «Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank. Їм не цікаво битися зі мною. Їм цікаві Кролла, Педраса, Коммі.

    У них є свій графік, а я не збираюся нікого чекати. Я готовий йти на ризик, завойовувати свою спадщину. Ось чому я вирішив вибрати Еролла Спенса.

    Я готовий битися з будь-яким суперником, включаючи Ломаченко. Я б хотів цього бою, але Арум зі своєю компанією жодного разу до мене не звернувся. Вони організували бій з Педрасою, попереду бій з Кроллою. Вони молодці, вони спланували наступні поєдинки Ломаченка, але я не буду сидіти і чекати», - сказав Гарсія.

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