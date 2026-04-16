«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про цікавий поєдинок у чвертьфіналі турніру

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, бірмінгемська «Астон Вілла» на арені «Вілла Парк» прийме італійську «Болонью» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Астон Вілла» – «Болонья»

Шанси господарів на 13:15 16 квітня виглядають значно привабливішими, переконані букмекери GGBET. На перемогу «вілланів» запропоновано коефіцієнт 1,55. Тим часом потенційну звитягу «россоблу» оцінено балом 5,77. На потенційну нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 4,40. Ще промовистіша картина склалася щодо путівки в 1/2 фіналу. На місце в наступному раунді для «Астон Вілли» запропоновано бал 1,03. Натомість турнірний поступ «Болоньї» оцінено кефом 12,30. Зате на тотал менше 2,0 виставлено коефіцієнт 3,43.

Передматчевий стан команд

У лазареті бірмінгемців залишаються півзахисник Камара та нападник Аліссон. Натомість вінгер команди Санчо близький до повернення на поле. Тим часом італійський колектив зазнав нових втрат. Оборонець Лукумі пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Від м'язової травми досі не оговтався голкіпер Скорупскі. Продовжують реабілітацію нападник Домінгес і Даллінга.

«Болонья» між матчами проти «вілланів» підняла настрій перемогою над «Лечче» (2:0) в Серії A. Голами в складі команди Вінченцо Італьяно відзначилися хавбек Фройлер і крайній нападник Орсоліні. Проте, відставання «россоблу» від зони єврокубків залишається серйозним. А ось «Астон Вілла» знову втратила очки в чемпіонаті Англії. Бірмінгемці розійшлися миром із іншим єврокубковим бійцем – «Ноттінгемом» (1:1). На автогол Мурільйо «Форест» знайшов відповідь ще в першій половині. Тим не менше, «віллани» залишаються у зоні Ліги чемпіонів.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися втретє за останні півтора року. У минулій кампанії суперники зустрілися у Бірмінгемі в рамках основного раунду Ліги чемпіонів. Перемогу «вілланам» влучними ударами принесли хавбек Макгінн і нападник Дуран. А восени торік «россоблу» гостювали в Англії у загальному етапі Ліги Європи. «Астон Вілла» цього разу перемогла мінімально – з голом того ж Макгінна.

А от минулого тижня підопічні Унаї Емері розібралися з «Болоньєю» і на виїзді. Відкрив рахунок на користь бірмінгемців оборонець Конса. Натомість форвард Воткінс у другому таймі оформив дубль. Гол флангового нападника господарів Роу дозволив «россоблу» піти з поля без розгромної поразки. Та й шанси на загальний успіх проти команди з батьківщини англієць зумів підвищити.

Де дивитися матч «Астон Вілла» – «Болонья»

Наживо поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».