Найбагатший клуб світу відлучений від Ліги чемпіонів за порушення фінансового Fair play



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УЄФА відсторонив «Манчестер Сіті» від єврокубків на два наступні сезони за порушення фінансового Fair play (ФФП).

«Ман Сіті» також оштрафований на 30 мільйонів євро після того, як було встановлено, що клуб ввів в оману УЄФА і порушив ФФП.

Клуб допустив серйозні порушення правил ліцензування і фінансового Fair play, завищуючи спонсорські доходи в звітах 2012-2016 років.

Розслідування почалося після публікації листування і документів німецьким виданням Der Spiegel в листопаді 2018 року. Згідно з цими даними, основна частина грошей для забезпечення щорічного спонсорського контракту на 67,5 млн фунтів надходила від структур власника «Сіті» шейха Мансура. Зокрема, передбачалося, що в сезоні-2015/2016 8 мільйонів фунтів надійшло безпосередньо від компанії «Етіхад», а решту грошей були отримані від компанії Мансура Abu Dhabi United Group.

«Манчестер Сіті» може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).