Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
На пресконференцію Олійникова прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити»

Олійникова: У мене є послання – нам потрібна ваша допомога

Українська тенісистка Олександра Олійникова сьогодні, 20 січня, прийшла на пресконференцію на Australian Open у футболці із закликом допомогти Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на btu.org.ua.

Олійникова сьогодні дебютувала в основній сітці турнірів Grand Slam. У матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії Олександра Олійникова в боротьбі поступилася дев'ятій ракетці світу і чинній чемпіонці турніру американці Медісон Кіс – 6:7(6), 1:6.

На післяматчеву пресконференцію українська тенісистка прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити».

Також вона розповіла ЗМІ, чому вирішила одягнути цю футболку.

Я хотів запитати про вашу футболку – чому ви вирішили вдягнути її? І що для вас означає те, що ваш батько зараз служить в Україні? Як це – переживати такий період, коли твій батько на фронті?

Так, мій батько – військовослужбовець. І для мене це... знаєте, зараз я тут одна, а раніше я багато мандрувала разом із ним. Мій батько – моя найбільша підтримка з дитинства, в усьому.

І я шалено ним пишаюся. Ба більше, саме це дає мені ще більше мотивації. Після того як він пішов в армію, я піднялася в рейтингу більш ніж на 200 позицій, тому що я знаю: його мрією було побачити мене на цьому корті.

Я не можу повністю описати ці почуття, але коли ти опиняєшся в такій ситуації, ти починаєш дуже чітко розставляти пріоритети в житті. І я зроблю все, щоб він пишався мною ще більше.

Коли він написав мені повідомлення і сказав, що це було неймовірно... він просто написав мені, і в той момент я зрозуміла: я здійснила його мрію. У такій ситуації що може бути більшою мотивацією? Я навіть не можу уявити нічого сильнішого.

Ваша футболка і важливість того, щоб доносити це послання, використовувати свою платформу.

Так, у мене є послання. І воно дуже конкретне – нам потрібна ваша допомога.

Я хочу розповідати про те, як люди можуть допомогти українцям, але якщо ви хочете ставити мені запитання на цю тему, нам потрібно буде робити це вже поза офіційною прес-конференцією турніру. Це дуже важливий момент.

Я дійсно знаю і можу розповісти, яким чином люди можуть допомогти захистити наших мирних жителів, наших дітей. Зокрема – захистити особисто мене, тому що я тренуюся в Україні. Підготовку до цього турніру я проводила саме там.

Під час підготовки я чула вибухи. Було кілька масованих атак. В останню ніч, яку я провела в Україні перед вильотом сюди, вибух стався зовсім поруч із моїм будинком – дрон «Шахед» влучив у будинок через дорогу. Моя квартира буквально тряслася від вибухової хвилі.

Тому я дійсно знаю, як люди можуть допомогти захистити українців – зокрема від цих дронів. Але про це потрібно говорити вже за межами турніру.

Нагадаємо, що визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Наші дівчата за місце у фінальній частині турніру зіграють проти збірної Польщі. Поєдинок відбудеться 10-11 квітня. Україна буде формальним господарем зустрічі. 

