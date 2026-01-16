Головна Спорт Новини
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Україна повторила долю Польщі у 2025 році, так само поступившись у півфінальній стадії Фіналу
фото: Billie Jean King Cup

Попри успіх минулого року «синьо-жовтим» доведеться знову перемагати сильних суперниць на шляху до основного раунду

Жіноча збірна України з тенісу дізналася список потенційних суперниць у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Про це повідомляє «Главком»

Попри історичний вихід до півфіналу турніру у 2025 році, згідно з оновленим рейтингом націй наша команда потрапила до списку несіяних. Це означає, що 19 січня під час жеребкування українкам випаде одна з провідних збірних світу: чинні чемпіонки з Італії, команди з США, Великої Британії, Канади, Іспанії, Чехії або Польщі. Кваліфікаційні матчі відбудуться на початку квітня 2026 року у форматі традиційних матчевих зустрічей, де для загальної перемоги необхідно виграти три поєдинки.

Цікаво, що жереб може знову звести нас із суперницями, з якими Україна вже має багату історію протистоянь. Наприклад, у 2022 році «синьо-жовті» дали справжній бій збірній США в Ешвіллі, коли Даяна Ястремська та Катаріна Завацька зуміли відігратися з рахунку 0:2 і доля путівки вирішувалася лише у парній грі. Також українки проводили зустрічі часів Кубка Федерації проти Канади та Чехії, які завжди проходили в напруженій боротьбі. Особливою сторінкою є протистояння з Польщею у 2019 році: тоді в Зеленій Гурі за польську команду грала ще зовсім юна та маловідома широкому загалу Іга Швьонтек. Хоча тоді українки святкували перемогу, саме в тих матчах майбутня перша ракетка світу зуміла яскраво проявити себе, показавши свій величезний потенціал.

Варто зазначити, що саме перемога над Польщею у квітні 2025 року відкрила нам шлях до того самого історичного фіналу. Тоді в Радомі українська збірна впевнено здолала господарок майданчика з рахунком 3:0. Важливим фактором стало те, що Іга Швьонтек знялася з турніру через щільний графік, і без своєї лідерки польська команда не змогла протистояти Марті Костюк та Еліні Світоліній. Завдяки цій перемозі та подальшому тріумфу над Швейцарією Україна вперше потрапила до фінальної частини КБДК. 

Нагадаємо, українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open в одиночному розряді. Безпосередньо до основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, тоді як Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна пробилися на турнір через три раунди кваліфікації.

За результатами жеребку Еліна Світоліна (Україна, 12) зіграє з Крістіною Букшею (Іспанія), Марта Костюк (Україна, 20) – з Ельзою Жакмо (Франція), Даяна Ястремська (Україна, 26) – з Єленою-Габріелою Русе (Румунія), Олександра Олійникова (Україна) – з чинною чемпіонкою турніру Медісон Кіз (США, 9), Юлія Стародубцева (Україна, Q) – з Айлою Томлянович (Австралія), а Ангеліна Калініна (Україна, Q) – з Ван Сіньюй (Китай). 

