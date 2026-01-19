Стародубцева завершила виступи на Australian Open

Юлія Стародубцева ще не долала перше коло на австралійському Грендслемі, тричі поспіль програвавши на старті змагань

Українська тенісистка не зуміла втримати темп першої партії, поступившись у важкому матчі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева припинила боротьбу на Australian Open-2026, поступившись у драматичному поєдинку першого кола господарці кортів Айлі Томлянович. Про це повідомляє «Главком».

Матч, що тривав дві години 32 хвилини, став справжнім випробуванням та завершився вольовою перемогою австралійки з рахунком 4:6, 7:6(3), 6:1. Стародубцева, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, розпочала зустріч дуже впевнено. У першій партії вона контролювала темп гри, зробила ранній брейк і завдяки активним діям (12 віннерів проти семи у суперниці) довела сет до перемоги.

У другій партії ініціатива перейшла до 78-ї ракетки світу Томлянович. Українка продемонструвала неабиякий характер, двічі відіграючи відставання у рахунку – спершу з 0:3, а згодом і з 3:5, коли австралійка вже подавала на сет. Справа дійшла до тай-брейку, де, на жаль, Стародубцева припустилася кількох помилок у непотрібні моменти, програвши його з рахунком 3:7.

У третьому сеті Томлянович завдяки натхненню від підтримки домашніх трибун повністю домінувала на корті. Українська кваліфаєрка не змогла переломити хід подій, вигравши лише один гейм. Попри те, що за підсумками всього матчу Стародубцева виконала більше ударів навиліт (31 проти 19 у Томлянович), кількість невимушених помилок у неї виявилася вищою – 48 проти 40 у суперниці. Також в активі українки 5 ейсів та 4 реалізованих брейк-пойнти.

Для Юлії це була третя спроба подолати стартовий раунд на мельбурнських кортах. Айла Томлянович, яка вдруге в кар'єрі обіграла Стародубцеву, у наступному раунді зустрінеться з румункою Єленою Габріелою Русе.

Після цієї поразки Стародубцева стала третьою представницею України, яка вибула в першому колі цьогорічного «мейджору», приєднавшись до Марти Костюк та Даяни Ястремської. Наразі боротьбу на турнірі продовжує Еліна Світоліна, а попереду очікуються стартові матчі Олександри Олійникової та Ангеліни Калініної.

Нагадаємо, що визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Наші дівчата за місце у фінальній частині турніру зіграють проти збірної Польщі. Поєдинок відбудеться 10-11 квітня. Україна буде формальним господарем зустрічі.