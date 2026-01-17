Головна Спорт Новини
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
Дарія Касаткіна відмовилася від російського громадянства

Мілонов заявив, що на тенісистку Касаткіну «чекає моральна смерть»

Одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов у розмові з пропагандистами розкритикував колишню російську тенісистку Дарію Касаткіну, яка отримала громадянство Австралії. Про це повідомляє «Главком».

«Офіційно австралійка. Щаслива, вдячна та вільна», – написала Касаткіна у соцмережі сьогодні, 17 січня.

Вона також опублікувала фото із сертифікатом про набуття австралійського громадянства.

«Слова Касаткіна? Я в ході своїх рейдів борделями теж іноді бачу жінок, які кажуть, що вони щасливі бути повіями. По суті у Касаткіної це спроба уникнути дійсності і заглушити голос свого совісті, бо вона зрадниця», – сказав Мілонов.

Він також заявив, що на тенісистку «чекає моральна смерть».

«Нехай зі своїми кенгурами там живе. Жаль тільки, що на Касаткіну гроші витратили, на її виховання», – заявив Мілонов.

Віталій Мілонов є братом ліквідованого російського окупанта Олександр Мілонова та депутатом Держдуми РФ від провладної партії «Единая Россия». 

З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність». У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Віталій Мілонов Державна Дума Дарія Касаткіна теніс

Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Санкції проти російських спортивних пропагандистів: хто у списку
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
Депутат Думи порівняв з повією тенісистку, яка відмовилася від російського громадянства
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
14 сiчня, 05:59

